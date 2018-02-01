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KAYSERi’DEKi AKTiF-SEN DAVASI GÖRÜLDÜ

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Aktif Eğitim Sen Derneği’nin yöneticilerinin bulunduğu 6’sı tutuklu 30 sanığın yargılandığı davada, 8 sanığa ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

KAYSERi’DEKi AKTiF-SEN DAVASI GÖRÜLDÜ

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Mehmet Ç.C., Ahmet B., Selami Y., Zeki Y., İlyas Y., Ahmet K. ile tutuksuz sanıklar Sinan C., Atilla K., Ayhan K., Erdal A., Necmettin G., Aziz K., Turgay Y., Yusuf K., Abdulkadir Ç., Abdullah A., Erhan K., Salih E., Kürşat A.K., Levent S., Murat D., Mustafa E., Mükremin S., Nizami K., Savaş B.Y., Ali T., Servet A., Taner Ş., Tekin B. ve Yasemin E. ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Mehmet Ç.C., Ahmet B., Selami Y., Zeki Y., İlyas Y., Ahmet K. ile tutuksuz sanıklar Sinan C. ve Atilla K. hakkında karar verilme aşamasına gelindiği gerekçesiyle, 8 sanık ile diğer 22 sanıkların dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

KHK ile kapatılan FETÖ’nün sendikası Aktif Eğitim Sen’e yönetici, üye oldukları, örgütten aldıkları talimatla Bank Asya’ya para yatırdıkları ve örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandıkları iddiasıyla yargılanan tüm sanıklar yaptıkları savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Mehmet Ç.C., Ahmet B., Selami Y., Zeki Y., İlyas Y., Ahmet K. ile tutuksuz sanıklar Sinan C. ve Atilla K.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, diğer 22 sanığı ise tek dosyada başka bir gün yargılamak üzere dosyayı kapattı.
İHA

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