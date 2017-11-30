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KAYSERi’DEKi KADIN FETÖ YAPILANMASINDA 5 TAHLiYE

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında dava açılan 9'u tutuklu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi

KAYSERi’DEKi KADIN FETÖ YAPILANMASINDA 5 TAHLiYE
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, kapatılan Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği (KAYGED) üyelerinin de aralarında bulunduğu çoğunluğu kadın öğretmen 9'u tutuklu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi. 
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ahsen D, Gülay Ö, Gülhanım Y, Hatice K, Hülya B, Lütfiye K, Sare H, Selenga Sarpkaya Y. ve Yasemin B, tutuksuz yargılanan Fatma D, Fatoş Emel S, Filiz S, Hanife N, Emine Boso Y, Emine Ö, Fatma Mutlu B, Gülay G, Gülhan T, Hadiye Şeyma B, Hülya G, Nilgün B, Rukiye A, Saniye Y, Selma Ü, Yasemin Ç. ve Zeliha B. ile dosyaları bu davayla birleştirilen Adnan Ö. ve Erol K. hazır bulundu.
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanan sanıklar iddiaları reddederek, beraat ve tahliyelerini istedi. 
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Selenga Sarpkaya Y, Hatice K, Gülhanım Y, Hülya B. ve Yasemin B'nin tahliyesine, diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek, duruşmayı 31 Ocak 2018'e erteledi.
AA
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