Kayseri’deki “ZOKA” MAĞDURLARINDA UMUTLU BEKLEYİŞ

Av. Ali Aktaş “ByLock’ta zoka konusundaki çalışma yüzde 90 oranında tamamlandı. İnşallah bu mağduriyetler konusunda 1 ay içinde olumlu sonuçlar bekliyorum. Böylece birçok mazlum ve mağdur kişi adaletin tecellisiyle özgürlüğüne ve ailesine kavuşacak.” dedi.







Halen yeni açılan Bünyan Cezaevi’nde kalan İ.S.’nin de FETÖ’nün dijital kumpası sonucu ByLock IP’sine yönlendirildiği için gözaltına alınıp tutuklandığı düşünülüyor. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde “Fetö’cü” olmak ithamıyla yargılanan İ.S. tam tersine FETÖ ile mücadelenin sembol isimlerinden biri olarak tanınıyor.

Av. Ali Aktaş’ın görüşleri

Telefonla görüştüğümüz Antalya Barosu avukatı Ali Aktaş, fiili bylock kullanıcısı olmadıkları halde birkaç IP bilgisi nedeniyle tutuklu ya da adli kontrol altındaki onbinlerce FETÖ/PDY mağdurunun durumlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup gönderdiğini hatırlattı.

Aktaş, paniğe kapılan FETÖ yöneticilerinin 2014’de ByLock’u zoka olarak kullanarak tabana yaydığını ayrıca ilgisiz kişileri, de sahip oldukları dini içerikli web uygulamaları vasıtasıyla ByLock IP’sine yönlendirerek havuza dahil ettiklerini, böylece hukuki kaos oluşturmayı amaçladıklarını belirterek devletin bu zokayı yutmamasını istedi.







Aktaş şunları belirtti;

“Namaz Vakitleri TR ve Kıble Pusulası uygulamasının yazılımcısının Telekulak Operasyonu sonrasında TÜBİTAK’tan kaçan Yasin ALPEN isimli kişiye ait olduğu, Morbeyin Uygulamalarının 2014 yılında faaliyet gösterdiği, Namaz Vakitleri TR ve Kıble Pusulası uygulamalarının Ağustos 2014’te güncelleme aldığı ve bu tarihten sonra gizli reklam uyguladığı şeklinde tespitler yeminli bilirkişi tarafından yapılmıştır. Ayrıca bu raporu teyit eden bir başka gelişme de başka bir bilinen dosyada rapor olarak sunulmuş ve hatta bir demo ile bunun nasıl mümkün olduğu mahkeme huzurunda bilirkişi tarafından gösterilmiştir.”







“1 ay içinde olumlu gelişmeler bekliyorum”

Kayseri’deki İ.S. gibi aynı durumda 5 müvekkilinin bulunduğunun ve ikisinin de arkadaşı olduğunun altını çizen Av. Aktaş “Mektubum Cumhurbaşkanımıza ulaşmış. Ayrıca Antalya Milletvekilleri aracılığıyla Adalet Bakanımıza da ulaştı. Bana verilen bilgi; ‘ByLock’ta zoka’ konusundaki çalışmanın yüzde 90 oranında tamamlandığı şeklindedir. Sorunlu kişi sayısı bilgisi yok ama sorunun toptan bir liste arındırma ile çözüleceği kesin. 2018’i bulmayacak deniliyor. İnşallah bu mağduriyetler konusunda en geç 1 ay içinde olumlu sonuçlar bekliyorum. Böylece birçok mazlum ve mağdur kişi adaletin tecellisiyle özgürlüğüne ve ailesine kavuşacak.” dedi.





FETÖ ile mücadelenin sembol isimlerinden

“ByLock’ta zoka” operasyonunun mağdurlarından İ.S. Kayseri’de FETÖ ile mücadelede sembol gençlerden birisi olarak tanınıyor. 5 Ocak 2014’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek amacıyla gerçekleştirilen ‘Dik Dur Eğilme’ gösterisi planlayıcısı olan İ.S. İmam Hatip Okulları Platformu Kayseri İl Koordinatör Yardımcılığı görevini de yürütüyordu. Ayrıca TÜGVA, TÜRGEV ve KADEM’in Kayseri Yurtlar Koordinatörü olan tutuklu genç, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine karşı ilk saatlerde toplanma çağrısı yapanlardandı. İ.S. 2013- 2017 yılları arasında FETÖ'ye karşı bin civarında paylaşımla sosyal medyada da mücadele verdi.



Rıfat Yörük

Özel haber