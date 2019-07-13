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KILCAL DAMAR FETÖ OPERASYONU:27 GÖZALTI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 aydır sürdürülen teknik takip tamamlanarak Fetöcülere operasyon yapıldı.

Kayseri merkezli Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Afyonkarahisar ve Erzurum’da sürdürülen operasyon sonucunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde 30 saattir sorguları devam eden 27 şüpheliden bazılarının çözülerek ifade verdiği öğrenildi. Şüphelilerle birlikte zarflar içinde 18,500 TL, 2000 Dolar ve 805 Euro ile örgütsel yazışmalar, dijital materyaller ele geçirildi.

Yakalanan örgüt üyelerinin ifadelerinden edinilen bilgilere göre Türkiye’de ilk defa “money gram” bankacılık sistemi ile gönderilen paraların örgüt üyelerine dağıtıldığı öğrenildi.

Türkiye de yeniden yapılanma merkezlerinden biri olarak seçilen Kayseri’de yakalanan bu kişilerin Kızılırmak üzerinde tatbikatlar yaptıkları da tespit edildi. Bu tatbikatlar ile Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a Fetöcü teröristleri kaçırma ön hazırlığı yapıldığı belirlendi.

Yapılan sorgulamalardan edinilen bilgilere göre fetö örgütünün iç Anadolu bölgesinde yeni yapılanma girişiminde bulundukları ve bunun içinde örgütün deşifre olmamış ve hakkında yasal işlem yapılmamış örgüt mensuplarının kullanıldığı ortaya çıkarıldı.

Gözaltına alınan 27 şüphelinin sorgulamaları 4 gün sürecek ve sorgulamanın bitmemesi halinde savcılıktan 4 günlük ek süre alınacak. Gözaltına alınan 27 şüpheliden sorgusu tamamlananların 17 Temmuz’dan itibaren tutuklanmak üzere savcılığa sevk edilecek.
 

Haber Merkezi

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