Logomuzun FETÖ ile ilişkilendirilmesi hainliktir

Develi Belediyesi olarak yaptıkları kurumsal kimlik çalışmasının art niyetli bazı insanlar tarafından logonun değiştirilmesi olarak algılandığını belirten Başkan Cabbar, Develi Belediyesine ait logoda hiçbir değişikliğe gidilmediğinin altını çizdi. Logoda kullanılan renk, desen ve motiflerin tamamen Türk kimliğine ait unsurlar olduğunu vurgulayan Başkan Cabbar, “İlçemiz Selçuklular döneminden beri var olan bir yerleşim birimidir dolayısıyla logomuzda kullandığımız Selçuklu yıldızı bundan kaynaklıdır. Ayrıca Develi ilçesinde birçok tarihi eserde bu motif ve desen yaygın şekilde kullanılmıştır. Turkuaz rengi de Türklerin dünyaya kazandırdığı bir renktir. Logoda kullanılan oklar ise Develi’nin doğasını, tarihini, kültürünü, medeniyetini, mutfağını, ekonomisini ve daha bir çok özelliğini temsil etmektedir. Bu okların Selçuklu yıldızına doğru yönelmiş olması ise Develi’nin Selçuklu medeniyeti ile bütünleşmesi manasına gelmektedir. Sosyal medyada ‘Develi Belediyesi logosu değiştirildi’ gibi ifadeler gerçeği yansıtmamakla birlikte siyasi çıkar ve art niyet taşımaktadır” diye konuştu.



Ecdada hakaret



Bazıları tarafından Selçuklu yıldızının FETÖ terör örgütü ile ilişkilendirilmiş olmasını da, ‘ecdada saygısızlık’ olarak değerlendiren Başkan Cabbar, “Develi Belediyesi’nden herhangi bir bilgi alınmadan Develi Belediyesine yönelik olumsuz bir algı oluşturmak amacıyla, bu iftirayı yayanlara karşı hukuki süreç başlatılmış olup ayrıca bu art niyetli kişileri başta Yüce Allah’a ve halkımızın sağduyulu vicdanına havale ediyoruz. Seyrani’mizin, Dev Ali’mizin, Erciyes’imizin ve Sultan Sazlığı’mızın bulunduğu mevcut logomuz, Develi Belediyesi’nin logosu olarak Belediye hizmet binasının önünde dalgalanmaktadır ve dalgalanmaya da devam edecektir. Halkımızı kurumsal kimlik çalışması ile logo çalışmasını aynıymış gibi göstererek yanıltmaya çalışanlar bilmelidirler ki hemşerilerimiz doğru ile yanlışı ayırt etmeyi çok iyi bilirler. Bu durumdan vazife çıkarmak isteyenler şunu da iyi bilsinler ki Develi sevdası kirli siyasetinize alet edilemeyecek kadar ulvi bir duygudur” ifadelerini kullandı.

İHA

