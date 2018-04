MAĞDURLARIN MEMLEKETE DAİR HAYALLERİ KALMADI

Sahabiye Medresesi’nde düzenlenen organizasyona farklı siyasi kültürlerden geldiklerini belirten Avukat Ali Aktaş, Av Gizay Dulkadir ve Levent Mazılıgüney katıldı. Ekip Kayseri’de Mor beyin listesinden çıkmış olan, ismi listede hala bulunan, takipsizlik kararı alan ve çıkarılan askeri öğrenci aileleri ile bir araya geldi.

Mağdurlara Bylock’un çalışma yöntemi ve neler yapmaları gerektiği hakkında bilgi veren Av. Ali Aktaş, örgütün Bylock’ta, dinin afyon yüzünü betimleyen, türbe dindarlığını aşmayan bir tür dindarlıkla insanların efsunlandığını söyledi.

Bylock’un yüzde 90 itibariyle cemaat tabanının, yukardakilerin hükümetle çatışması sırasında kendilerine bağlılığını devam ettirmek için kullandıkları bir uyutma aparatı olduğunu ve sanıkların sosyo-ekonomik durumlarının bunu gösterdiğini belirten Av. Aktaş, “Bylock içinde etkili konumda insan yok mu? Var. Mahrem imam listesi içinden yer alanlar da var. Bylock yazışma içeriklerinden ‘2016 süfyaniyetin yıkılış yılı olacak’ diye konuşmalar var. Yukarıdaki takımın bir takım sosyal ve siyasal devrimlere zihinsel hazırlık yaptıkları yazışmalar var. Ama bunlar sınırlı sayıda. Toplantılar para transferleri gibi yazışmalar da var. Ama bunlar azınlıkta” dedi.



“Cezaevleri ıslah yerleridir”

Haksız yargılamalarla devlete millete düşman bir kitle üretildiğini kaydeden Aktaş,”Devlet yargının eline bir liste veriyor o liste IP kayıtları üzerinde elde edilmiş bir liste 5 IP kaydı olanda 50 bin IP kaydı olan da cezalandırılıyor 6 yıl 3 ay bir ceza alıyor liste üzerinde bir yargılama yapılıyor, tutuklanıyor. İhraç ediliyor. Hapis yatıyor. Ben 4 IP ile 15 ay yatan deniz astsubayı birini tanıdım. Burada büyük bir vahamet, büyük bir hata var. Devlet bu hatanın bir kısmını düzeltti. 11 bin 480 üzerinde pek çok mağduriyet olduğundan söz ettiğimiz gibi bu yapının içerisinde de mağdurlar var ve biz devletine ve milletine düşman bir kitle üretmeye devam ediyoruz. Bu kitlenin ilerde yol açabileceği problemlerin neler olduğu konusunda bir düşünün. Hemen hepsinin hayalinde yurt dışına gitmek var. Yani Ceza evinden çıkacaklar, yurtdışına çıkış yasakları kalkacak ilk planda ülkeyi terk edecekler. Çoluk çocuk hep birlikte yani bu memlekete dair bir hayalleri ve rüyaları kalmamış durumda… O halde bu insanları nasıl kazanacağız? 6 yıl 3 ay kitle, mesleğinden ihraç et 4 sene yatır ağaç kabuğu yesinler de konu komşusu terörist desin diyerek mi kazanacağız? bu insanların kazanılmaya ihtiyacı var. ceza evleri cezalandırma yerleri değil ıslah yerleridir. “ şeklinde konuştu.





Av , Av Gizay Dulkadir ise “FETÖ terör örgütü zamanında her alana ulaşmış herşeyleri meşru hale getirilmiş, kitapları basılmış her şekilde ulaşılır hale gelmiş sempatizan kadroda bir şekilde yapıya dahil olmuş. Niye? Çünkü siz devlete olarak adamları pohpohlamışsınız şimdi bazen yargılamalarda insanların evleri aranıyor. Fetullah Gülen’in kendi yayın evi vardı ve kitapları herkesin evinde bulunabilecek haldeydi. Dolayısıyla ortaya şöyle bir tablo çıkıyor PKK, Deaş ya da başka bir terör örgütü sempatizanı yargılanmıyor çünkü bu suç değil, tek başına bir fiil yapmamış. Ama FETÖ’deki adam yargılanıyor silahlı terör örgütü üyesi oluyor. Ve ceza alıyor bu çok ciddi bir suçlama hem de hukuka aykırılık hem de bir sosyal travma” dedi.

Haber-Foto: Tuba Köksal