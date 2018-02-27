MAHREM iMAMA 8 YIL 9 AY HAPiS

10 Mayıs 2017’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ'nün sözde mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 81 il ve ilçelerinde yapılan operasyonda mahrem imamları olduğu gerekçesiyle Kayseri’de 46 kişi gözaltına alınmıştı. Adliye sevk edilen 46 kişiden 26’sı tutuklanırken, 20 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Kayseri’de tutuklanan 26 sanıktan olan S.S. hakkında yargılandığı mahkemece karar çıktı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık S.S. ile avukatı hazır bulundu.



İddianamede ‘Serhat’ kod adı ile örgütün polis memurlarından sorumlu olduğu ve gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık S.S. üzerine atılı suçlamaları reddederek, suçsuz yere 15 aydır tutuklu olduğunu belirtip, tahliyesini ve beraatını istedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık S.S.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.



İtirafçı olan avukata 3 yıl hapis

Öte yandan, aynı mahkemede FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başka dosyada tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunan sanık avukat A.O.T. örgütün gizli iletişim ağı by lock programını 5 ay kullandığını ve sürekli dini mesajlar geldiğini söyledi. KHK ile kapatılan Anadolu Hukukçular Derneği (AHUDER) üyesi olan ve 1 yıl kadar oturmalara katıldığını söyleyen A.O.T. yargılandığı mahkemece ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İHA