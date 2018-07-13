MAHREM İMAMLARLA İRTİBATLI 98 ASKERİ PERSONEL TESBİT EDİLDİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetö’nün mahrem imamlarının deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışmada, bir başka ize ulaşıldı. Buna göre,mahrem imamların, bakkal ve büfelerde bulunan kontörlü telefonlardan, düzenli olarak çok sayıda askeri personeli sürekli aradığı tespit edildi. Bunun üzerine soruşturmanın takibi genişletildi ve mahrem imamlar tarafından aranan 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatıldı. 1’i yarbay, 2’si binbaşı, 5’i yüzbaşı, 31’i üsteğmen, 50 teğmen, 6’sı astsubay, 4’ü askeri öğrencilikten ayrılan 98 askeri personel hakkında FETÖ soruşturması kapsamında çok yönlü ve ayrıntılı bir inceleme başlatıldı.

Süphelilerden 62’sinin daha önce Fetö soruşturması kapsamında sorgulandığı belirlenirken haklarında bugüne kadar hiç işlem yapılmamış,36 şüpheliden 24’ü hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kayseri merkezli, İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur, Bitlis illerinde yapılan operasyonda, H. Ö., Ö. Ü., M. Ü., O. O., H. A., Ü. Ö., A. K., F. T., M. C. G., E. A., Ö. C., B. N., S. K., E. B., N. A., isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, A. O., O. V., A. E., M. A., M. Ü., Ş. K., H. B., E. Ç., A. İ. E. İsimli zanlıların yakalama çalışmaları sürüyor.



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