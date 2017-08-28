MAHREMİN DE MAHREMİ

FETÖ'nün Emniyet içerisinde 'mahremin de mahremi' olarak adlandırdığı İstihbarat Dairesi’nden sorumlu ‘Yıldız’ adında bir birim oluşturduğu ortaya çıktı.

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin hazırlanan ‘mahrem imamlar' iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 731 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye göre örgüt, Emniyet Genel Müdürlüğü içerisindeki yapılanmasını, bölge ve kurum bazında 10'a ayırdı; İstihbarat Daire Başkanlığı'nı da (İDB) ‘Dil Kursu Büyük Bölge Temsilciliği' adındaki birime bağladı. FETÖ'nün ‘Yıldız' olarak da adlandırdığı bu birim, ‘mahremin mahremi' olarak nitelendiriliyor. Sözkonusu ‘Yıldız' isimli birimden sorumlu ve doğrudan emniyet imamına bağlı ‘temsilci'nin altında, ‘genel müdür', ‘müdür', ‘genel sekreter', ‘küçük bölge sekreteri', ‘il sekreteri', ‘rehberlikçi', ‘ATM' (Arama Tarama Mesulü), ‘zümre başkanı/müdür yardımcısı' ve ‘öğretmen' bulunuyor.

‘DİL KURSU' PERDELEMESİ

İddianamedeki bilgilere göre ‘Yıldız' (İDB) temsilcisine gönderilen para, ‘Dil Kursu' diye kodlandı. Her ay ‘Dil Kursu' adı altında ödenen para ise 5 bin ile 572 bin TL arasında değişiyor. Para transferinin ‘açıklama' kısmında yazanlar ise daha da ilginç: ‘Nöbete giden abiye maaş', ‘nöbete giden abiye bilet parası'... Yine iddianameye giren bir word belgesinde “Dil kursunun Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım ödemeleri tutarı olan 3 milyon 454 bin TL'yi ödemiştik” yazısı yeralıyor. Başka bir belgede ise “Abi, burası için de Yunus Bey dün yazmış, ‘şirket giderlerimiz için yeniden çalışma yaptık, aylık giderlerimizi azaltmaya çalışıyoruz' diye. ‘İnsanları kırmadan dökmeden çalışın, beraber de değerlendirir Kadir Abiye yazabiliriz' dedim” ifadeleri bulunuyor.

CASUS BİLİŞİM ŞİRKETLERİ

Bu ifadeler aslında FETÖ'nün, ‘Yıldız' olarak kodladığı İDB'ye aktardığı paraları anlatıyor. Örgütün kontrolünde olduğu dönem usûlsüz dinlemelerin merkezi olarak bilinen Emniyet İstihbarat Dairesi'ne ‘hizmet' etmesi için FETÖ'nün bazı şirketler kurduğu, bu şirketler kanalıyla Yıldız kaynaklı operasyonlarda kullanılmak üzere yüksek teknoloji ürünü dinleme aygıtları satın aldığı ortaya çıktı. ‘Himmet' adı altında toplanan paralar, İDB temsilcisi tarafından ‘Dil Kursu' kodlamasıyla bu şirketlere aktarıldı. Şirket paraları ise örgüt üyesi polislere ‘dinleme cihazı' gibi teknik cihaz ve malzeme tedariğinde kullandı. İddianameye göre, ‘Yıldız' biriminin kurduğu şirketler arasında ‘Arinkom', ‘Ahenk Denetim', ‘Baraan', ‘Software' isimli bilişim şirketleri bulunuyor.

DİNLEME CİHAZI BULUNDU İSRAİL'DEN SİPARİŞ İPTAL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofislerinde ‘böcek' diye tabir edilen dinleme cihazları bunmuştu. Yurtdışından satın alındığı tespit edilen böcekleri FETÖ'nün İDB'deki üyelerinin yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. Bu böceklerin de ‘Yıldız' birimi altında kurulan bilişim şirketleri aracılığıyla temin edildiği ‘Garson' kod isimli gizli tanığın beyanlarında geçti. Gizli tanık Garson, ‘Dil Kursu-Yıldız' birimine bağlı casus şirketlerden birini FETÖ'nün ‘Mert' kod adlı kişiye kurdurduğunu, örgütte aynı zamanda ‘mahrem imam' görevini yürüten bu kişinin zaman zaman İsrail'den teknik cihaz ve dinleme aygıtları satın aldığını anlattı. Erdoğan'ın ofisinde ‘böcek' ele geçirilmesinden sonra Mert'in, İsrail'e yaptığı son siparişi iptal ettiğini anlatan Garson, buna rağmen İsrail'in parayı ısrarla istediğini, paranın ödenmesiyle birlikte Mert'in “Şirketim zarar ediyor” şeklinde serzenişte bulunduğunu söyledi. Garson, o sürece ilişkin “Başbakanın ofisinde bulunan böceğin FETÖ'ye bağlı şirketler tarafından temin edilerek operasyonun FETÖ tarafından yapıldığını daha net anladım” diye konuştu.









3 GÜNDÜR SENİ DİNLİYORUZ

Darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın duruşması Muğla'da sürüyor. Perşembe gününden beri savunmasını bir türlü bitiremeyen tutuklu sanık Haldun Gülmez, dün de mahkemeyi oyalamayı başardı. Savunması 20 saati aşkın süredir devam eden Gülmez'in sık sık aynı şeyleri söylemesi üzerine duruşma savcısı Ali Cenk Düzgün söz aldı. Sanığın aynı şeyleri anlatıp mahkemeyi oyaladığına dikkati çeken Düzgün, “Sanık çok bilinçli ve örgütsel bir tavır içerisinde savunmasını uzatmaya çalışıyor” dedi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ise sanığa, 3 gündür aynı şeyleri anlattığını belirterek esas hakkında savunma yapmasını istedi. Sanığın savunması dışında olaylar anlattığını aktaran Baştoğ, “3 gündür seni dinliyoruz. Hâlâ suçlamalara ilişkin konulara gelmiyorsun. Bizi ‘otur' demeye zorluyorsun. Sen bu kürsüyü kötüye kullanıyorsun. Suçlamalara ilişkin savunma yaptın ama hala esasa ilişkin savunma yapmadın. Hala ortalıkta geziyorsun” diyerek sanığı uyardı. Eski SAT komandosu Gülmez, darbe gecesi içinde bulunduğu helikopterden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele ve polis memurlarına ateş açmıştı. (TİMETURK.COM)