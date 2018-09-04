Memduh Boydak'ın eşinin FETÖ’den yargılandığı dava ertelendi

15 Temmuz 2016 hain kanlı darbe girişiminden 26 gün sonra Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında 120 işadamına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Müjgan Boydak ile Meral Boydak da gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından salıverilmişlerdi. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar ile Mücadele ve Soruşturma Savcısı Salih Kılıçdağı, Meral Boydak’ın FETÖ iddianamesini hazırladı. İddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafında kabul edilmiş, Meral Boydak 10 Mayıs’ta ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti gizli tanığın celse arası kapalı oturumda dinlenilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Eylül’e ertelemişti.



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci celsesine tutuksuz sanık Meral Boydak katılmazken, sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

Celse arası dinlenen gizli tanık Ali Dağı ve tanık Ö.F.B.’nin verdiği ifadesine ilişkin sanık avukatları beyanlarda bulundular. Sanık avukatları Meral Boydak’ın her hafta verilen imza karşılığındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ettiler.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda beklenen rapor ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Ekim ayına erteleyerek, sanık avukatlarının talebini reddetti.