MEMDUH BOYDAK’A 18 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı olan Memduh Boydak, terör örgütü yöneticisi olduğu suçlamasıyla yapılan yargılama sonunda 18 yıl hapis cezası aldı, cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

Kayseri’de yapılan yargılama sonunda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Boydak Holding’in malları mahkeme kararı ile müsadere edilerek devlete geçmiş oldu.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davada tutuklu sanıklar Hacı Boydak, Memduh Boydak, Şükrü Boydak Sincan Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemİ ile hazır edilirken, tutuksuz sanıklar Mustafa Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak, Murat Bozdağ ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Başbakanlık avukatı da duruşmada müdahil oldu.



BOYDAKLAR’A CEZA YAĞDI

Sanıkların son sözlerinin ardından müzakere için kısa bir ara veren mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Memduh Boydak’a ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’ suçundan 18 yıl hapis, Hacı Boydak’a ‘üyelik’ suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası, Şükrü Boydak’a yine ‘üyelik’ suçundan 10 yıl hapis, tutuksuz sanıklar Mustafa Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak, Erol Boydak, Murat Bozdağ’a ‘üyelik’ suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası ile yurt dışı yasağı kararı verdi.



HİSSELERİ MÜSAADERE EDİLDİ

Kayyum atanan ve TMSF ile yönetilen Boydak Holding’in yöneticilerinin hisselerinin müsaderesine karar verildi. Mustafa Boydak daha önceki duruşmada “ eğer mallarımız müsadere edilirse Türkiye yangın yerine döner “demişti.



BANK ASYA DAVASI DA KARARA BAĞLANDI

Kayseri’de 17-25 Aralık olaylarında FETÖ liderinin üyeleri ve destekçilerine Bank Asya’ya mevduat yapma, hesap açma ve bakiye artırma çağrısında bulunmasının ardından Bank Asya’ya destek oldukları gerekçesiyle yargılanan Boydak ailesinden 7 sanık hakkında da karar çıktı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Sami Boydak’a ‘üyelik’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 3 yıl 1 ay 15 gün, Yusuf Boydak’a ‘üyelik’ten 7 yıl 6 ay hapis, İbrahim Boydak’a ‘yardım etme’den 2 yıl 1 ay, Sema, Mehmet Emin, Ayşe ve Merve Boydak’a beraat verdi.



Haber Merkezi