"Mor Beyin" Kayserili çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'nün gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirildiğinin tespit edildiğini söylemişti. Kocaman, örgütün bunu eski TÜBİTAK çalışanı ve FETÖ firarisi Kemalettin Cengiz Erbakırcı'nın geliştirdiği "Mor Beyin" adlı uygulama ile gerçekleştirdiğini söyledi. Halen Amsterdam’da yaşayan Erbakırcı’nın, 1981 Kayseri doğumlu olduğu ve 15 Temmuz'dan 3 gün önce yurt dışına kaçtığı belirtildi.







Kemalettin Cengiz Erbakırcı kimdir?

Bylock soruşturmasının 1 numaralı ismi Kemalettin Cengiz Erbakırcı 1981 Kayseri doğumlu. Samanyolu Eğitim Kurumları'nda eğitim gördü. 1996 yılında TÜBİTAK 4. Bilim Olimpiyatı'nda bilgisayar dalında üçüncülük elde etti. Android ve Java programcısı olan Kemalettin Cengiz Erbakırcı, FETÖ firarisi Hasan Palaz'ın TÜBİTAK Bilgem ekibindendi. Namaz Vakitleri ve Kıble Pusulası TR uygulamalarını yazan Yasin Alpen ile aynı birimde çalıştı.

Daha önce Telekulak operasyonunda da adı geçen Kemalettin Cengiz Erbakırcı 17/25 Aralık soruşturması sonrası 12.05.2014'te TÜBİTAK'tan istifa edip yurt dışına kaçtı.

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