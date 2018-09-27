Müjgan Boydak’a ‘FETÖ Ablası’ İddiası

15 Temmuz 2016 hain kanlı darbe girişiminden 26 gün sonra Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında 120 işadamına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Müjgan Boydak da gözaltına alınmış, ifadesinin ardından salıverilmişti. Anayasal Suçlara Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele Savcısı Salih Kılıçdağı, Müjgan Boydak ile ilgili iddianamesini hazırlayıp mahkemeye göndermişti. Mahkeme iddianameyi kabul ederek, Boydak’ın yargılanmasına karar verdi. Davanın ilk celsesi 21 Haziran 2018’de görüldü.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci celsesinde tutuksuz sanık Müjgan Boydak duruşmaya katılmazken, avukatları hazır bulundu.



İddianamede FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi’ne 50 bin TL bağış ve örgüt ablalığı iddiaları bulunan Müjgan Boydak’ın yargılandığı davada örgütün sözde Kocasinan eyaletinde mezuncu olan kadın M.İ. itirafçı olarak tanıklık yaptı.

31 yaşındaki kadın tanık M.İ. mahkemede şunları söyledi: “Etkin pişmanlık doğrultusunda örgüt ile ilgili tüm bildiklerimi anlattım. FETÖ/PDY içerisinde ben Kocasinan eyaletinde mezuncuydum. Yani, okuldan mezun olan öğrencilerden sorumluydum. Boydak ailesi 2013-2014’te Ramazan aylarında iftar yemekleri verirdi. Örgütte üst düzey yönetici olan şahıslar katılırdı. Bir gün ablalar, bir gün abiler şeklinde olurdu. Ben de iki kez katıldım. 150 kişilik bir yemekti. Orada Müjgan Boydak bir konuşma yapmıştı. Konuşmanın içeriğinde örgütün öğrenci evlerinde koltuk, kanepe, perde gibi malzemelerin hayır toplama yolu veya örgüt üyesi esnaflardan karşılıksız temin edilmesi gerektiği önerilerinde bulunmuştu. Yine toplantıda küçük bölgecilik yapan kişilerin, büyük bölgecilerle irtibat nasıl kuracaklarını, burs nasıl toplayacakları konuşulmuştu.”



Müjgan Boydak ile bire bir görüşmediklerini söyleyen tanık M.İ. “Diğer arkadaşlarım Müjgan Boydak’ın mütevelli ablalarından olduğunu söylemişlerdi. Örgüt içerisinde bu sık sık dile getiriliyordu. 2014’ten sonra iftar yemeği yapılmadı” diye konuştu.



Ankara Barosu avukatlarından sanık avukatı Mithat Burak Başkale ise “Müvekkilim Müjgan Boydak’ın terör örgütü kastı yok, hayır amacı kastı vardır. Ayrıca 2014’te çocuğunu örgüt okulundan aldırdı, ayrıca başka dernek ve vakıflara da yardımlar yaptı. İftar yemeğini de hayır için vermiştir” diyerek mahkemeye belgeler sundu. Sanık avukatı ayrıca Melikşah Üniversitesi’ne bağış yapılan 50 bin TL’nin Mustafa Boydak tarafından yapıldığını ve sanığın eşinin duruşmada tanık olarak dinlenilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Kasım ayına ertelerken, Mustafa Boydak’ın hazır edilmesi halinde diğer celse dinlenilmesine karar verdi.

