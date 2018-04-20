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Mustafa Akkaş beraat etti

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Anadolu Hukukçular Derneği (AHUDER) üyesi iddiasıyla tek tek yargılanan 2 avukat hapis cezası alırken, Saadet Partisi eski İl Başkanı Avukat Mustafa Akkaş ile birlikte 6 avukat beraat etti.

Mustafa Akkaş beraat etti

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün derneği olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Anadolu Hukukçular Derneği (AHUDER) üyesi oldukları iddiasıyla farklı dosyalarda tek tek yargılanan avukatlar Necati C., İbrahim B., Eski Fazilet Partisi ve Saadet Partisi il başkanı avukat Mustafa Akkaş ve kapatılan AHUDER'in eski başkanı kardeşi avukat Halil İ.A., Fatih Ö., Erhan B., İsmail Y., Kadir C., Mustafa S. duruşmada hazır bulundular. 

Savcının, iddianamesini açıklamasını ardından sanıklar savunmalarını yaptılar. 

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, sanık Necati C.’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis, sanık İbrahim B.’a ‘yardım etme suçundan’ 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. 

Ayrıca mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Fatih Ö., Erhan B., İsmail Y., Kadir C., Mustafa S. ve Fazilet Partisi ve Saadet Partisi eski il başkanı avukat Mustafa Akkaş’a delil yetersizliğinden beraat verdi. Kapatılan AHUDER'in eski başkanı kardeşi avukat Halil İ.A.ın dosyası ise ağabeyi Mustafa A. ile birlikte yargılandığı davadan tefrik edilerek duruşması ertelendi. 
İHA

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