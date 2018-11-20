Mustafa Boydak: “Eşim De Sevaba Ortak Olsun İstedim”

15 Temmuz 2016 hain kanlı darbe girişiminden 26 gün sonra FETÖ/PDY yapılanması soruşturmasında 120 işadamına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Müjgan Boydak da gözaltına alınmış, ifadesinin ardından salıverilmişti. Anayasal Suçlara Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele Savcısı Salih Kılıçdağı, Müjgan Boydak ile ilgili iddianamesini hazırlayıp mahkemeye göndermişti. Mahkeme iddianameyi kabul ederek, Boydak’ın yargılanmasına karar verdi. Davanın ilk celsesi 21 Haziran 2018’de görüldü.



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü celsesinde tutuksuz sanık Müjgan Boydak duruşmaya katılmazken, avukatları hazır bulundu.



İddianamede FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi’ne 50 bin TL bağış ve örgüt ablalığı iddiaları bulunan Müjgan Boydak’ın yargılandığı davada eşi Mustafa Boydak tanık olarak dinlendi. Boydak, “Eşimin Bank Asya hesabı yok, FETÖ’den kapatılan Melikşah Üniversitesi’ne 2013 yılında eşim adına ben havale ettim. Eşimin sonradan haberi oldu. O zamanlar iş adamıydım, Kayseri Sanayi Odası’nda 12 yok başkanlık yaptım. Eğitime katkı olsun diye dört üniversiteye de yardım yapıyordum. Amacım sadece bu işin sevabıydı, eşim de bu sevaba ortak olsun diyerek onun adına gönderdim. ERÜ’de kreş, ilköğretim okulu, İstanbul Pendik’te Kızılay’a ait aşevlerini kendi adımız ile yaptırdık. Hayırlarda eşimin adı da bulunsun istedim. Benim hakkımda yerel mahkeme ‘üyelik’ suçundan 7.5 yıl mahkumiyet verdi” diye konuştu.



Savcı verdiği mütalaasında sanık Müjgan Boydak’ın gizli tanık beyanlarında örgütte abla pozisyonunda olduğu, örgüte yardımda bulunduğu, örgüt organizasyonlarına katıldığı, FETÖ’den kapatılan Melikşah Üniversitesi’ne 50 bin TL havale gönderdiği, yurt dışı kayıtlarında örgüt üyeleri ile yurt dışına çöküş günlerinin çakıştığı, örgütte aktif olarak yer aldığı ve gizliliğe riayet ettiği iddiaları ile ‘üyelik’ suçundan 5 ila 15 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.



Savcılık mütalaasına cevap vermek için süre istemesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı Aralık ayına erteledi.



