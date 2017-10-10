MUVAZZAF SUBAYLARA FETÖ OPERASYONU: 30 GÖZALTI

Konya merkezli, içlerinde Kayseri'nin de olduğu 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele yönelik haklarında gözaltı kararı verilen 70 zanlıdan 30'u yakalandı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli Ankara, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Yalova'da belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonda, 30 muvazzaf asker gözaltına alındı.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



Öte yandan, adreslerinde bulunamayan 40 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AA