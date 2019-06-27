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Örgüt liderinin talimatıyla bankaya para yatıran kadına 2 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün bankasına talimatla para yatırdığı ve çektiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan kadın sanığa ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Örgüt liderinin talimatıyla bankaya para yatıran kadına 2 yıl hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada F.Y. isimli tutuksuz kadın ile avukatı hazır bulundu. Örgüt lideri FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in örgüt bankasına ‘yatırın’ talimatıyla para yatırdığı, 1 yıl sonra ‘çekin' talimatı ile 17 bin TL bankadaki parasını çektiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan kadın F.Y., mahkemede yatırım amaçlı bankaya para yatırdığını, herhangi bir talimat almadığını söyleyerek beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık F.Y.’ye ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
 

İHA

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