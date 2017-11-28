ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY YÖNETiCiSi KARI-KOCA KAYSERi'DE YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yaklaşık bir yıldır aranan H.G. ile eşi B.G. yakalandı.



Gözaltına alınan H.G.’nin bylock kullanıcısı olduğu belirlenirken, eşi B.G.’nin FETÖ terör örgütünde Mahrem Kadın Yapılanması’nda görevli olduğu, Bölge Talebe Mesulü, Semt Talebe Mesulü ve Küçük Bölgeci olarak görevli olduğu tespit edildi.



Bylock kullanıcısı da olan H.G. ve karısı B.G.’nin gözaltına alındığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde haklarında işlem başlatıldığı bildirildi.

İHA