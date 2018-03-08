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Petrolcü kardeşlere FETÖ’den ceza yağdı 

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında ünlü işadamlarının olduğu 69 sanığın yargılandığı ve son celse bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edildiği davada petrolcü ağabey ve kardeşe mahkeme ceza yağdırdı. 

Petrolcü kardeşlere FETÖ’den ceza yağdı 
İşadamları davası'nda dosyalar tefrik edilmişti 
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, AK Parti Eski İl Başkanı Ömer Dengiz, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KAYSO eski Meclis Başkanı Nurettin Okandan ve Şükrü Boydak'ın kızı Elif Bozdağ'ın aralarında bulunduğu 71 işadamı hakkında hazırlanan 316 sayfalık iddianameli davada tutuksuz sanık esnaf Seyit Sevgin(66) rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş, Avukat Süleyman Gürkök(47)'ün davası AHUDER Davası ile birleştiği için bu davadan tefrik edilmiş ve sanık sayısı 71'den 69'a düşmüştü. 23 Kasım'da görülen davanın son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti. 25 Ocak’ta görülen son celsede Suat S. tahliye olmuştu. 

Somyüreklerin iddianamede suçlandıkları suçlar 
Tefrik edilen dosya sonrası işadamları Suat S. ile ağabeyi Fatih S., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tek dosyada yargılandığı davada karar çıktı. 
Ağabey ve kardeş Somyürekler ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. 


“Ne gönül verdim, ne de sempati duydum” 
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Suat S., “Ben ne mütevelli, ne üst düzeyim, bu kelimeleri yemin ederim burada öğrendim. Benim oturma grubum bile yok. 2 ergenlik çağında kızım, 1 de 6 yaşında oğlum var. Ne gönül verdim, ne de sempati duydum. Biz bunların içerisinde hiç olmadık” dedi. 
Tutuklu sanık Fatih S. de "Yüksek tansiyon ve uyku apnesi gibi ağır rahatsızlıklarım var. Geceleri arkadaşlarım başımda nöbet duruyor, tahliyemi istiyorum" dedi. 
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Fatih S.’e ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile uzun tutukluluk süreci nedeniyle tahliyesine, tutuksuz sanık Suat S. de aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 
2 sanığa FETÖ’den ceza
Diğer yandan tutuklu yargılanan Muammer Yağcı ve tutuksuz sanık Nurettin Şahin ile avukatları hazır bulundu.
Haklarındaki iddiaları reddeden sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, Yağcı'ya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay, Şahin'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak sanık Yağcı'nın tahliyesine hükmetti.
Eski müftüye beraat
Aynı mahkemede görülen diğer davada ise tutuksuz yargılanan eski Ardahan İl Müftüsü Aytekin Yılmaz hakkındaki iddiaları reddetti. 
Yılmaz, 55 yaşında olduğunu belirterek, "Hayatımın hiçbir döneminde bu lanet örgütle yolum kesişmedi. Beraatimi talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanık Yılmaz'ın delil yetersizliğinden beraatini kararlaştırdı. 
AA, İHA
 
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