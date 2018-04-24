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PINARBAŞI ESKi EMNiYET MÜDÜRÜNE FETÖ’DEN HAPiS CEZASI

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski Pınarbaşı Emniyet Müdürü Ahmet İz'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

PINARBAŞI ESKi EMNiYET MÜDÜRÜNE FETÖ’DEN HAPiS CEZASI

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Ahmet İz ve avukatı hazır bulundu. 

Aleyhindeki tanık beyanlarını kabul etmeyen Ahmet İz, "20 yıl emniyet teşkilatında görev yaptım. Kanunlara aykırı hiçbir eylemde bulunmadım. İddialar doğru değildir. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, AHmet İz'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ise beraatine karar verdi.

Adli kontrol hükümleri uygulanan sanığın mevcut halinin devamına hükmedildi.
AA

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