Sahte kimlik ile yakalanan FETÖ sanığından güldüren savunma

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Musa Ş. ile avukatı hazır bulundu.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Büyük Bölge Talebe Mesulü olduğu, gizli iletişim programı by lock kullandığı, Mushap kod ismini kullandığı iddiaları ile tutuklu yargılanan tekstil mühendisliği öğrencisi Musa Ş. “Hiçbir şekilde by lock kullanmadım, tanıkların kendilerini kurtarmak için ifade verdiklerini düşünüyorum. Hayatımda hiç kod adı kullanmadım. İsmimi annem Mushap koymuş, Nüfus Müdürlüğü memurları yanlışlıkla Musa diye yazmışlar, aile içinde de herkes bana Mushap der. Ömrüm boyunca hiç suç işlemedim, fakir bir ailenin çocuğuyum, büyük mağduriyet yaşıyorum” diye konuştu.

Sahte kimlik kullandığını itiraf eden sanık Musa Ş. “2016’da bana yakalama kararı çıkarılmış. Beni döverler diye gidip teslim olmadım, ben de tavsiye üzerine sahte kimlik yoluna başvurdum, para ile sahte kimlik yaptırdım” dedi.

Tanık olarak dinlenen R.A. ise mahkemede “Sanık ile ikimiz ayrı bölgelerde talebe mesulüydük. Bölgelerimizde 8 ila 10 ev olurdu, ayrı bölgelerde görevliydik ama kendisini Mushap diye tanıtırdı” şeklinde ifade verdi.

Savcılık, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kaçma şüphesi olduğu gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Ekim ayına erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

