Şakir Batmaz Hakim Karşısında

Kayseri'de 2016 yılı Ağustos ayında ERÜ'de görev yapan akademik ve idari personele yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 96 şüpheliden Şakir Batmaz dahil 26 ERÜ personeli tutuklanmıştı. 'Terör örgütü üyesi olduğu' iddiasıyla tutuklanan Batmaz, daha sonra tahliye edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2017 yılı Kasım ayında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Batmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Velihattin Eldemir'e ifade veren Batmaz, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Şakir Batmaz ile avukatı hazır bulundu.

Öğleden önceki oturumda 5 tanık dinlenirken, mahkeme duruşmaya öğle arası verildi.

