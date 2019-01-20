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Sami Boydak, 3,6 kilo altınla umreye giderken yakalandı

FETÖ/PDY soruşturmasında 3 yıl 1 ay hapis cezası alan Sami Boydak, 3 kilo 600 gram altın ve 240 bin TL'lik çekle umreye giderken havaalanında yakalandı.

Sami Boydak, 3,6 kilo altınla umreye giderken yakalandı

Yargılandığı FETÖ/PDY soruşturmasında 3 yıl 1 ay hapis cezası alan Sami Boydak, umreye gitmek üzere havaalanına geldi. Burada polis ekipleri tarafından aranan Sami Boydak'ın valizinde, bin 59 adet çeyrek altın, 220 adet yarım altın, 138 adet tam altın, 8 adet 'Gremse' tabir edilen altın olmak üzere toplamda bin 425 adet yaklaşık 3,6 kilogram altın ele geçirildi. Ayrıca, 1 adet 40 bin TL'lik ve 200 bin TL'lik senet ele geçirildi.
Sami Boydak, 5549 sayılı Suç Gelirlerini Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçundan dolayı gözaltına alındı. Sami Boydak'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Öte yandan, Sami Boydak'a 3 yıl 1 ay hapis cezası aldığı halde yurtdışı çıkış yasağı konmadığı öğrenildi. 


Haber Merkezi

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