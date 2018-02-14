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Savcı, 6 iş adamına FETÖ’den ceza istedi 

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında ünlü iş adamlarının yargılandığı davada 2’si tutuklu 6 iş adamına cumhuriyet savcısı ‘silahlı terör örgüne üye olma’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti. 

Savcı, 6 iş adamına FETÖ’den ceza istedi 

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Necmi S. duruşma salonunda, tutuklu sanık Hacı Osman B. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile, tutuksuz sanıklar Arap Ali A., Nurullah S., Mehmet K. ve hem şikayetçi hem sanık olan Yılmaz A. duruşma salonunda hazır bulundu.
68 sanıklı FETÖ Davası’nda tefrik edilen ve tek dosyada 2’si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasında Kılıçaslan Eğitim Vakfı’nın kurucuları Yılmaz A. ve Nurullah S. ile yöneticileri Arap Ali A., Mehmet K. ve Necmi S. ile Hacı Osman B.’nin ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Savcı ayrıca 3 belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen Arap Ali A.’nın ayrıca ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan cezalandırılmasını istedi.
Tutuklu sanık Necmi S., “Ailem dışarıda mağdur oldu, işlerim kapandı. 21 aydır tutukluyum. Hiçbir şekilde suç işlemedim. 5 yıldır kuyumcuyum, tüm işlerim resmi ve belgelidir. Üzerime atılı suçlamaları reddediyorum, ben ülkeme laf dahi söyletmem. Tahliyemi istiyorum” dedi.
Tutuklu sanık Hacı Osman B. ise, “Allah rızası derdinde vatanımız, milletimiz için çalıştık. Biz böyle yaptığımızı zannettik, yanılmış da olabiliriz. 22 aydır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararda savcının mütalaasına cevap vermek üzere sanık avukatlarına süre verilmesine, tutuklu sanıklar Necmi S. ile Hacı Osman B.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Mart ayına erteledi.

İHA

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