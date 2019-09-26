Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Savcı, Boydak Holding eski genel müdürüne ceza istedi

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Boydak Holding eski genel müdürü hakkında duruşma savcısı, ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan cezalandırılma talep etti.

Savcı, Boydak Holding eski genel müdürüne ceza istedi

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Nazif T. ile avukatı hazır bulundu.

Tutuklu sanık Nazif T., önceki celse yaptığı savunmasında “Eski eşim A.D. beni ihbar ediyor ve gizli tanık yapılıyor. 60 yaşında adamım, sadece Boydak’ta çalıştım diye üzerime suç atılmaya çalışılıyor” demişti.

FETÖ/PDY soruşturması Boydaklar ana dosyasında bahsi geçen şirketlerle ilgili MASAK raporlarının dosyaya eklendiği öğrenilirken, duruşma savcısı verdiği mütalaasında Boydak Holding ve bağlı şirketler olmak üzere 11 şirkette yönetim kurulu üyeliği, ortaklığı olduğu, diğer dosyalarda Boydak Holding’in çift muhasebe kayıtlarında isminin geçtiği, bazı kayıtların silinmesi talimatı verdiği iddiaları ile sanık Nazif T.’nin ‘silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı Ekim ayına erteledi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerFetö HaberleriFetöFetullahçı Terör ÖrgütüKayseri FetöFetö Kayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.