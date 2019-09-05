Selaları Susturmaya Çalışan Kaymakama 7.5 Yıl Hapis

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Yasin Tikdağ ve avukatı hazır bulundu.



Tanık olarak dinlenen dönemin Hacılar İlçesi Müftüsü Mehmet Özbek, "16 Temmuz saat 01.22'de ilçe kaymakamı olan Yasin Tikdağ beni aradı. Yüksek bir sesle, 'Müftü Bey, ezanlar niye okunuyor? Devlet iş başında, hükümet iş başında, devletin kurumları yerli yerinde duruyor. Ezanı ve dini değerleri niçin bu işe karıştırıyorsunuz? Durdurun' dedi. Ben, 'Tamam kaymakamım' diyerek telefonu kapattım. Kaymakamın vermiş olduğu talimatları yerine getirilmesi adına hiçbir işlem yapmadım" diye konuştu.



Selaları susturması yönünde ilçe müftüsüne talimat vermediğini söyleyen sanık Tikdağ üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık Tikdağ’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

