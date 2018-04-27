Sıkıyönetim komutanının yargılandığı dava ertelendi

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Yalçın ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Yalçın, savunmasında 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY'yi lanetlediğini söyledi.

Yıllık izinde olduğu dönemde, 15 Temmuz'da Korgeneral Mehmet Şanver ve emekli Orgeneral Levent Taşan'ın çocuklarının İstanbul Moda'daki düğününe eşiyle İzmir'den gittiklerini anlatan Yalçın, saat 22.00 sıralarında bulundukları masaya gelen kişinin, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın tüm generalleri kokteylin yapıldığı yere çağırdığını söylediğini belirtti.

Ünal'ın kendilerini neden çağırdığını anlamaya çalıştıklarını dile getiren Yalçın, kokteyl alanına gittiğinde masanın etrafında korgeneraller ile Hava Kuvvetleri Harekat Komutanı Tümgeneral İsmail Güneykaya'nın toplandığını ifade etti.

Yalçın, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın kendilerine vereceği emri beklediklerini kaydederek, bu esnada Korgeneral Mehmet Şanver ile Tümgeneral İsmail Güneykaya'nın konuştuklarını, sonra Korgeneral Şanver'in, "Derhal Akıncı ile görüşün, havadaki uçakları indirsin." ikazını büyük bir şaşkınlıkla duyduğunu savundu.

Yaşananlar nedeniyle o anda olağanüstü hareketlilik olduğunu düşündüğünü dile getiren Yalçın, Şanver'in, düğündeki üs komutanlarına birliklerine telefonla ulaşarak uçakların havalanmaması ve havadaki uçakları indirmeleri emrini verdiğini, üs komutanı olmadığı için kendisinin herhangi bir arama yapmadığını, orada bulunan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Cemal Akyıldız'ın da birliğini arayarak gerekli talimatları bildirdiğini söyledi.

"Toplantı salonunun içine doğru bir el ateş ettiler"

Daha sonra toplantı yaptıkları salona elleri silahlı ev kamuflajlı askerlerin geldiğini, Hava Kuvvetleri Komutanı'na doğru, "Komutanım, sizin güvenliğinizi sağlamak için geldik." dediklerini, bunun üzerine Ünal'ın, "Benim emniyetimi sağlamak istiyorsanız dışarı çıkın ve orada bekleyin." diye emir verdiğini belirten sanık Yalçın, bunun üzerine silahlı askerlerin dışarı çıktıklarını kaydetti.

Tümgeneral Güneykaya'nın, silahlı askerlerle konuşmak için toplantı salonundan dışarı çıkmak istediğinde iteklenerek içeri sokulduğunu anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Toplantı salonunun içine doğru bir el ateş ettiler. Korgeneral Şanver, sakin olmamız gerektiğini, ne deniyorsa yapmamız gerektiğini söyledi. Bir süre sonra silahlı kişiler odaya gelerek cep telefonlarımızı topladı. Hava Kuvvetleri Komutanımız hariç herkesi plastik kelepçe ile kelepçeleyip ağız üstü yere yatırdılar. Uzun bir süre kelepçeli olarak yattık. Beni ve birkaç kişiyi yerden kaldırarak toplantı masasına oturttular.



Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Gece saatlerinde bizleri askeri helikopterlere bindirdiler ve Fenerbahçe Orduevi'ne götürdüler. Cep telefonlarımızı teslim ettiler ancak cep telefonu ile konuşmamıza izin vermediler."

"Uçakların kalktığından bilgimin ve emrimin olmadığını söyledim"

15 Temmuz gecesini Fenerbahçe Orduevi'nde geçirdiğini, darbe girişimi sırasında orduevinde derdest edilen komutanların eşlerinin de bulunduğunu dile getiren Yalçın, sabaha karşı Kayseri Lisesinden sınıf arkadaşı olan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın kendisini aradığını, neler olduğunu, yaşananlardan haberdar olup olmadığını sorduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in de kendisini aradığını ve ardından telefonu yanında bulunan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'ya verdiğini ifade eden Yalçın, "Ben Kayseri'den kargo uçaklarının kalktığını sabah saat 05.30'da vali ile görüşmemde öğrendim. Vali, Erkilet 12. Üs Komutanlığından 8 uçağın neden kalktığını sordu. Uçakların kalktığından bilgimin ve emrimin olmadığını söyledim. Olayın sadece uçakların havalanması olmadığını, kalkışma olduğunu anlayınca Kayseri'deki birlik komutanımı arayarak bilgi aldım. Herhangi bir sorun olmadığını öğrenince hiçbir şekilde kalkışmaya destek verilmemesi talimatını verdim." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Orduevi'nden çıkmalarına 16 Temmuz'da izin verildiğini ve o gece ailesiyle emekli Korgeneral Ali Yılmazer'in evinde kaldığını belirten Yalçın, "Lojistik Komutanım Atilla Gülan beni arayarak, 12'nci Hava Ulaştırma Komutanı Tuğgeneral Cemal Akyıldız'ın İstanbul'da gözaltına alındığını, Kayseri'ye gidince bu birliğin de komutanlığını yapmamı emretti. Emrin ifasını yerine getirmek için Kayseri'ye doğru yola çıktım, yolda beni arayan İl Emniyet Müdürü'ne, 'Yoldayım, geliyorum.' dedim, kendisi de, 'Gelince görüşelim.' dedi. Kent girişinde yapılan yol uygulamasında polisler tarafından gözaltına alındım." beyanında bulundu.

Hayatının hiçbir döneminde örgütün ideolojisini benimsemediğini, darbe bildirisindeki sıkıyönetim listesinde isminin "Kayseri sıkıyönetim komutanı", vali ve belediye başkanı olarak geçmesinden bilgisi, imzası ve onayı olmadığını savunan Yalçın, bunun kendisine yapılan komplo olduğunu öne sürdü.

Darbe teşebbüsünde bulunanlardan şikayetçi olduğunu kaydeden Yalçın, suçsuz olduğunu belirterek beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yalçın'ın 14-17 Temmuz 2016'daki telefon kayıtlarına ilişkin BTK'ye yazı yazılmasına karar verdi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında sözde Yurtta Sulh Konseyince hazırlandığı belirtilen listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı İsmail Yalçın, 17 Temmuz'da İstanbul'dan Kayseri'ye gelirken kent girişinde gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



AA

