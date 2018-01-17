Siyasiler Kayseri’deki FETÖ’cüleri kurtarmaya mı çalışıyor?

13 Ocak 2018 tarihinde, 7 yıl evvel FETÖ’cülerin kumpası sonucu 32 ay hapis yatan ve çıkan bir kişinin kendisini FETÖ ile mücadeleye adayan Mehmet Kılnamaz’ı arayarak, Kayseri Cumhuriyet Savcılarından birinden aldığı bilgileri aktardığını belirten Fuat Uğur’un söz konusu yazısı şu şekilde:







“Savcının dediğine göre, kendisinin bir üst meslektaşı FETÖ’cülerin yargılandığı davalara bakan hâkimlerden birine giderek yargılanan kimi iş adamlarının serbest bırakılmasını istiyor. Bu isteğini de iki ünlü politikacının ismini vererek ve “Onlar da bunu talep etti” diyerek perçinliyor.

Elimizde isimler ve tanıklar mevcut. Dediğim gibi herkes kendini biliyor.

Şimdi soruyorum:

Soru-1: Bu olay doğru mu? Eğer doğru değilse bir savcı bir üst meslektaşını neden böyle şikâyet eder?

Soru-2: İki ünlü politikacımızın ismi bu işe neden karışmıştır? FETÖ davaları üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet zor duruma düşürülsün diye çekilen bir operasyon mudur bu?

Soru-3: Bu politikacı ve yargı mensubu ilişkisinin doğruluk derecesi nedir?

Soru-4: Bu bilgiyi aktaran savcı, eğer yalan söylediği varsayılırsa, bu kadar büyük bir yalan ve kurgu üretebilir mi?







‘Ayrıcalıklılar ülkesi’

Kayseri’deki FETÖ davaları sanki bu ilimiz bir başka ülkedeymiş gibi devam etmekte. Bu “ayrıcalıklılar ülkesi”nde FETÖ’cülerin kurtarılması için operasyon üstüne operasyon düzenleniyor. Bazı eski ve etkili siyasetçilerin, bürokratları sık sık arayarak özellikle Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile Boydakların bu davalardan yırtması için büyük çaba sarf ettikleri de artık bir sır değil.

Yukarıda anlattığım olay, işin vahametini sergilemek açısından son derece önemliydi ve paylaşmak istedim sizinle. Dediğim gibi, isimler bende mahfuz.”



Haber: Tuba Köksal