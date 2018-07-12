Sözde sıkı yönetim komutanı eski tümgenerale ağırlaştırılmış müebbet

1 Ağustos 2017’de Kayseri’de yargılanmasına başlanan dava dosyası Eylül 2017’de Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davayla birleştirilmesi için Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yetkisizlik kararıyla Ankara’ya gönderilmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nce İsmail Yalçın’ın yargılanmasına Kayseri’de devam edilmesi kararıyla dosya tekrar yerel mahkemeye geri gönderildi. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan sanık İsmail Yalçın SEGBİS ile, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.



Darbe girişimini engellemek için hiçbir eylemde bulunmamış, telefonlarına bakmamış

Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında sanık İsmail Yalçın hakkında sözde Yurtta Sulh Konseyi’nin sıkı yönetim komutanları listesinde 45. sırada Kayseri sıkı yönetim komutanı, sıkı yönetim vali ve belediye başkanı olarak isminin geçtiğinin tespit edildiği, darbe girişimini önlemek için hiçbir emir vermediği, o gece telefonlara bakmadığı, Kayseri’den kalkan uçakları engellemek için bir eylemde bulunmadığı gerekçeleriyle TCK 309 maddesi gereğince ‘Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talebini yineledi.



Rapor geldi

18 Temmuz 2016’da tutuklanan 37 yıllık TSK personeli İsmail Yalçın, 27 Nisan’da mahkemede son savunmasını yapmıştı. Mahkeme, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan bilirkişi raporu verilmesi için ertelemişti. Sanığın 14-17 Temmuz 2016 tarihleri arası kullandığı resmî cep telefonun kayıtlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’ndan istenen raporun geldiği öğrenildi. Rapora ilişkin savunma yapan Yalçın, “HTS kayıtları benim söylediklerimi doğruluyor. Suçsuz olduğum teyit olmuştur. Vicdanınızın sesini dinleyerek karar vereceğinizi düşünüyorum” dedi.



Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanığa ‘Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs’ suçundan oy birliği ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

