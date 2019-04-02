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Stajyer Avukata ‘Pişmanlık’ İndirimi

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunan stajyer avukat genç kıza mahkemece 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Stajyer Avukata ‘Pişmanlık’ İndirimi

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık B.Y. (24) ve avukatı hazır bulundu.
Etkin pişmanlıkta bulunan ve tüm bildiklerini anlattığı savunmasını mahkemeye sunan stajyer avukat olan genç kız B.Y., “Bilerek veya isteyerek hiçbir örgüte üye olmadım, yardım etmedim. Benimle birlikte staj yapan tüm öğrenciler avukatlık ruhsatı aldı. Bir an önce avukatlık mesleğime dönmek istiyorum. FETÖ en çok beni ve ailemi mağdur etti” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık B.Y.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu nedeniyle verilen cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
 

İHA

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