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Tabletinde by lock çıkan kadına 7.5 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tabletinde örgütün gizli iletişim ağı by lock programı çıktığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan kadın sanığa mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Tabletinde by lock çıkan kadına 7.5 yıl hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık kadın S.A. ve avukatı hazır bulundu.
Kendisine ait tabletinde örgütün gizli iletişim programı by lock çıktığı, örgütün bankasında hesap açtırarak para yatırdığı iddiaları ile tutuksuz yargılanan kadın S.A., “Ağabeyim N.A. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. Kendisi yargılandığı mahkemede birlikte kaldığımız dönemde tableti, telefonu kullandığını söyledi. Ben suçsuzu, beraatımı istiyorum. By lock programını ağabeyim kullandı” diye konuştu.
Mahkeme heyeti tutuksuz sanık S.A.’ya ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün infazının başlanılacağı zamana kadar sanığın yurt dışı yasağının devamına hükmetti.
-KBB doktoru beraat etti
Öte yandan aynı mahkemede farklı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan kulak burun boğaz uzmanı doktor tutuksuz sanık Ş.G. ise üzerine atılı ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan delil yetersizliğinden beraatını talep etti.
 

İHA

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