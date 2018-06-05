TAHLİYESİNİ İSTEDİ 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları A.Ş. nin ortaklarından işadamı Osman Köseoğlu 10 Ağustok 2016’da fetö soruşturması kapsamında tutuklanmış ancak daha sonra salıverilmişti.
Tutuksuz yargılanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin karar duruşmasında “Üzgünüm, özür diliyorum. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum. Böyle bir şeyle anılmaktan utanç duyuyorum. Verilecek karara saygı duyarım, ülkem için hayırlısı olsun"diyen Osman Köseoğlu’na “silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.