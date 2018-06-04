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TSK'DAKİ FETÖ MAHREM YAPILANMASINA OPERASYON

FETÖ'nün mahrem yapılanmasında gözaltına alınan 8 asker adliyeye sevk edildi

TSK'DAKİ FETÖ MAHREM YAPILANMASINA OPERASYON

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ terör örgütünün TSK'daki mahrem yapılanmaya yönelik yaptığı operasyonda gözaltında bulunan 8 asker adliyeye sevk edildi. 
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Mayıs tarihinde 16 ilde FETÖ terör örgütünün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. 
Yapılan operasyonda 4 Albay, 4 Yarbay, 1 Binbaşı, 7 Yüzbaşı, 26 Üsteğmen, 15 Teğmen ve 3 Astsubay olduğu tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 11'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, gözaltında bulunan 8 kişi bu sabah doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 

İHA

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