Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türk Tarih Profesörü FETÖ’den Beraat Etti

Erciyes Üniversitesi’nde ihraç Türk Tarih Profesörü Süleyman Demirci, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada beraat etti.

Türk Tarih Profesörü FETÖ’den Beraat Etti

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Süleyman Demirci ve avukatı Metin Polat hazır bulundu. Savcılık mütalaasında, sanık Süleyman Demirci’nin FETÖ yapılanmasında yer aldığı, sohbetlere katıldığı, Londra’da örgüt evlerinde kaldığı, Ermeni sempozyumunda örgüt üyeleri ile yer aldığı gibi suçları gerekçe göstererek ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Tanıkların kendisine suç attığını söyleyen sanık Demirci ise “Örgütle hiçbir alakam yok. Katıldığım Ermeni sempozyumu yıllar önce rektörlük bilgisinde yapıldı. Tanıklar bana suç atıyor. Ben masumum, beraatımı istiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Süleyman Demirci’nin üzerine atılı suçun sübut bulmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.
 

İHA

İlgili Galeriler
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerFetö HaberleriFetöFetullahçı Terör ÖrgütüKayseri FetöFetö KayseriTarih ProfesörüSüleyman Demirci
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.