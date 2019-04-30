Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ücretli öğretmene bylocktan 6 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 farklı hattında örgütün gizli iletişim programı by lock kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ücretli öğretmene bylocktan 6 yıl hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.S. ile avukatı hazır bulundu.
2 hattında örgütün kriptolu iletişim ağı by lock çıktığı iddiasıyla tutuklu yargılanan M.S., “O iki hatlardan birisini ben kullandım, diğeri bana ait değil. Milli Eğitim’de ücretli öğretmenlik yaptım, yakalama kararı çıktığını geç öğrendim. By lock yüklemedim, kullanmadım” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.S.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Yargıtay ve istinaf sürecinin göz önünde bulundurarak infaz kesinleşinceye kadar sanığın tahliyesine karar verdi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerFetö HaberleriFetöFetullahçı Terör ÖrgütüKayseri FetöFetö Kayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.