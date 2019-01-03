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Yurt Dışına Kaçarken Yakalanan İhraç Üsteğmene 10 Yıl Hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Edirne sınırından yurt dışına kaçarken yakalanan ve örgütün imamları ile ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde görüştükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan ihraç üsteğmene mahkemece 10 yıl hapis cezası verildi.

Yurt Dışına Kaçarken Yakalanan İhraç Üsteğmene 10 Yıl Hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık ihraç üsteğmen S.D. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilirken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.
Örgüt imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla irtibat kurması ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından görüşme yaptığı tespit edilen eski üsteğmen S.D.’nin yargılandığı davada, sanığın bir kuruyemiş dükkanındaki sabit hattan 2014 yıllarında 60 saniye kadar arandığı ortaya çıktı.

Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan ve 5 aydır tutuklu sanık S.D. “Görevimden ihraç edilince, eşimin tayini İstanbul’a çıktı, orada yaşamaya başladık. Ben de orada kendime bir iş kurdum, çalışıyordum. Edirne’ye gezmek amaçlı gitmiştim, kaçma şüphem yoktur. FETÖ ile ne benim ne de ailemin irtibatı ve iltisakı yoktur. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum” diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık S.D.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan alt sınırdan uzaklaşarak 10 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.
 

İHA

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