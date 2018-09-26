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Yusuf Boydak’ın Da Hisseleri Müsadere Edildi

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bank Asya’ya destek olduğu iddiasıyla yargılanan ve 12 Temmuz’da görülen davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Yusuf Boydak’ın Boydak Holding’teki hisselerinin de müsaderesine karar verildi. 

Yusuf Boydak’ın Da Hisseleri Müsadere Edildi

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 Temmuz 2018’de 17-25 Aralık olaylarında FETÖ liderinin üyeleri ve destekçilerine Bank Asya'ya mevduat yapma, hesap açma ve bakiye artırma çağrısında bulunmasının ardından Bank Asya'ya destek olduğu gerekçesiyle yargılanan Yusuf Boydak ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. 

Sanık Yusuf Boydak hakkında Savcılıkça sanığın holdingdeki hisselerinin müsaderesi için yeni dava açıldı. Savcılık iddianamesinde 9 sanıklı diğer dosyada sanıkların Boydak Holding ve bağlı şirketlerindeki hisselerinin müsadere edilmiş olduğu anlaşılmakla, sanık Yusuf Boydak’ın da Boydak Holding’te hissesi olduğu ve bu hisselerin de müsadere edilmesine karar verilmesi talep edildi. 

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Yusuf Boydak ve avukatları hazır bulundu. 
Sanık Yusuf Boydak, mahkemede “Bizim gelirlerimiz hep gitti, mağdur durumdayız. Birkaç gayrimenkulden kira gelirleri olmasa aç kalırız. İnanın çok zor durumdayız. Açık yüreklilikle FETÖ’cü olmadığı her platformda söylüyorum. Bana 7.5 yıl hüküm verildi. Gerçekten mağdur durumdayız. Önceden veren el olurken, şimdi alan el olmaktan çok korkuyoruz. Hisselerimin müsadere talebinin reddini istiyorum” diye konuştu. 

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık avukatının kovuşturmanın genişletilmesi talebinin reddine, sanık Yusuf Boydak’ın TMSF’ye devredilen Boydak Holding’e bağlı şirketlerdeki hisselerinin müsaderesine karar verdi. 
 

İHA

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