Gazetemizde yeni dönem

Dikkatli okurlarımız künyemizden de fark etmişlerdir. Gazetemiz bugünden itibaren yeni bir ekip tarafından yönetilecek.



Kayseri Gündem; 10 Mart 1995’de kuruluşundan bu yana dışarıdan katkı sağladığım, haber yaptığım, köşe hazırladığım ve son 2,5 yıldır da kadrolu olarak bilfiil Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendiğim bir misyon gazetesi.



Her sabah ilk günkü heyecanla koşarak geldiğim gazetemde aile ortamında güzel günler yaşadık. Bu süreçte istişareye önem vererek iyi bir ekip çalışmasıyla başarılı bir gazetecilik yaptığımıza inanıyorum. Özellikle sabahki haber toplantılarının ve akşamüstü gerçekleştirdiğimiz 1. sayfa belirleme toplantılarımızın tadını unutamayacağım.



Her veda zordur. Bu süreçte ağır ve yıldırıcı cezalara, yaşadığımız her türlü imkansızlığa karşı omuz omuza verip çalıştığımız, zor günleri beraber üstlendiğimiz, yeri geldiğinde harçlığımızı, yeri geldiğinde kazandığımız ödüllerin sevincini paylaştığımız ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.



Tüm okuyucularımıza, abonelerimize, köşe yazarlarımıza, reklam verenlere, haber kaynaklarımıza, dostlarımıza bu süreçteki güzel destekleri ve değerli katkıları için ayrıca şükranlarımı sunuyorum.



Bu bir bayrak yarışı… Bayrağı devredeceğimiz yeni ekibe de başarılar diliyorum. Umarım, 2,5 yıldır özenle koruduğumuz her kesime, her siyasi görüşe açık haberciliğimiz ile mazlum ve mağdurlardan yana yayın politikamız yeni dönemde de devam eder.