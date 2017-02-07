600 bin çocuk 'babasız' kaldı

Irak'ta 2003'teki ABD işgali sonrası yaşanan şiddet olaylarından dolayı 600 bin çocuğun yetim kaldığı bildirildi.

Irak Planlama Bakanlığı Sözcüsü Abduzzehra Hindavi, açıklamada, "Irak'ta 2003 ile 2015 yılı sonuna kadar yaptığımız araştırmalara göre, çeşitli şiddet olaylarından dolayı 600 bin çocuk yetim kaldı." dedi.

Hindavi, bu istatistiğin terör örgütü DEAŞ tarafından 2014'te işgal edilen Salahaddin, Enbar ve Musul'u kapsamadığını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Hindavi, Musul'un tamamı terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldıktan sonra bu üç kentte de yetimlerin tespitine başlayacaklarını ifade etti.

AA

