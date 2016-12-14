Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada ifade veren "Bilal" kod adlı şüpheli pilot, sorumlu örgüt abisiyle bir buluşmasında, maaşlarının yüzde 15'lik kısmının her ay himmet olarak vermelerinin istendiğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifade veren itirafçı pilot, durumu iyi olmayan ailesine yardım yapmak zorunda olduğu için istenen himmete itiraz ettiğini vurguladı.

"Sizi bu günlere getiren hizmet hareketi"

İtirafçı pilot, "Himmet isteyen örgüt abisi, 'Aileniz o kadar önemli değil. Sizi bu günlere getiren hizmet hareketidir. Ailenize çok para gönderip şımartmayın' deyince sert çıktım. Bunu üzerine 'Tamam aileniz daha önemli ama her ay para göndermeniz doğru olmaz. İki üç ayda bir para gönderin ama bize düzenli olarak himmetinizi verin. Hizmet hareketi sizi bu günler için yetiştirdi' dedi." ifadelerini kullandı.

Himmet vermeye karşı çıkınca sorti uçuşlarından önce yapılan brifinglerde uçuş öğretmenleri tarafından diğer öğrencilere basit ve herkesin bileceği sorular sorulurken kendisine zor sorular yöneltildiğini aktaran şüpheli pilot, o günden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını, sürekli üzerine gelindiğini kaydetti.

"Ödemek zorundasınız"

"Tarık" kod adlı şüpheli subay, meslek sahibi kişilerden himmet parası adı altında maaşlarından yüzde 15 promosyon, gazete-dergi parası alınmaya çalışıldığını aktardı.

Kendilerine herhangi bir makbuz veya benzeri belge verilmediğine işaret eden itirafçı subay, şunları kaydetti:

"Paraları alırlarken dini duygularımızı suistimal ediyorlardı. Haksız yere para alıyorlardı. 'Bugüne kadar sizlerin bir yere gelmeniz amacıyla uğraştık. Sizler de bunun karşılığını yeri geldiği için ödemek zorundasınız' diyorlardı. Şu an düşündüğümde istenilen himmet parasını aksatmasaydım, F-16 pilotu olmak için eğitimime devam edebilecektim. Staj gördüğüm dönemlerde abilerle görüşmeyi aksattığım ve himmet parasını vermediğim zamanlarda işlerim bir türlü düzgün gitmiyordu. İstenileni yaptığımda işlerim normalleşiyordu."

"Örgütten ayrılırsan imanın gider"

Başka bir şüpheli asker, örgütten ayrılmak isteyince, kendisiyle ilgilenen abinin, "Sen kafir olmuşsun, ayrılırsan kötü olur. Şevkat tokadı yersin. İmanın gider, bu iş böyle gitmez" diyerek kendisini korkuttuğunu dile getirdi.

Gülen'in annesinin mezarı ziyaret ettirilmiş

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in annesinin mezarının ziyaret ettirildiğini aktaran şüpheli bir subay ise şunları anlattı:

"Örgüt abisi sıradan sohbet konuları açtıktan sonra, 'ileride size bir sürpriz yapacağız' diyerek, çok muhterem bir şahsın mezarına götürüleceğimizi bildirdi. Daha sonra bize 'sürpriz' olarak söylenen, 'muhterem bir şahsın mezarı' denilen, Gülen’in annesinin mezarına götürüldük. Mezarlıktan çıktıktan sonra kurban bağışı istendi. Vermeyince pilotaj eğitiminde eğitmenler ve yönetimle ters düşmeye başladım. Olmadık sebeplerden savunmalar alınarak eğitim puanlarım düşürüldü. Pilot eğitiminden elenmeden kısa süre önce sorumlu abimiz , 'Bir arkadaşımla beni rüyasında gördüğünü, rüyaya göre kaldığımız evde ahlakın bittiğini, tekrar kazanılmamızın zor olduğunu' söyledi. Kısa süre sonra yer subayı yapıldım."