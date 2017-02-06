Bir haftada 20 il gezdi

Referandum'da 'Evet' kampanyasına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için yollara düştüğünü söyleyen Erol Özavcı, "Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız 15 yıldır Türkiye’yi yönetiyor. Cumhurbaşkanımızdan önce hepimiz Türkiye’nin ne durumda olduğunu biliyoruz. Hastaneye gittiğimiz zaman hastane kuyrukları, ilaç alırken ilaç kuyrukları vardı. Bugün ise eğitimde bile süper derece ilerlemişiz. Bir çağ atlamışız" dedi.



"Ben Demokratik Sol Parti’nin Genel Başkan adayıydım ve bu güne kadar böyle bir hizmet görmedim" diyen Özavcı, "Cumhurbaşkanımız sağ olsun Türkiye’yi Türkiye yaptı. Güçlü bir Türkiye olmak için, referanduma evet demek için ben Türkiye’yi karış karış geziyorum. Bugün de Kayseri’deyim. Şimdiye kadar 20 il gezdim" diyerek Cumhurbaşkanı için yazdığı şu şiiri okudu:



Başkanım sen yorma bu bedeni,

Bu millet biliyor uğruna kefen giyeni.

Takmıyoruz artık ne darbeyi, ne Gülen’i,

Biz bulduk sadece hak önünde eğileni.

Dik dur eğilme ki bütün dünya bilmeli,

Yeniden doğuyor yeni Türkiye Cumhuriyeti



"Cumhurbaşkanımız bizim ve Türkiye’miz için Allah’ın bize bir lütfu, bir nimeti" diyen Özavcı, "Gerçek bir liderdir zira bir liderde olması gereken tüm vasıflar onda mevcuttur. İlim desen, iman desen, bilgi desen, birikim desen, fizik desen, hitabet desen, metanet desen, cesaret desen Boşuna baş, yani reis dememişler. O çağımızdaki toplumun bir Sultan Alparslan’ı, bir Komutan Selahattin Eyyubi, bir Fatih Sultan Mehmet’idir" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:

"Bugünkü gelinen son noktada Ortadoğu konjonktüründe başımızda o olmasaydı eğer halimiz Suriye’den, Mısır’dan, Irak’tan farklı olmazdı. Bunun için Cumhurbaşkanımıza destek verelim. Türkiye’nin ilerlemesi ve güçlü bir Türkiye olması için evet dememiz lazım. Bende vatanımı, milletimi, bayrağımı seviyorum. Bunun sağı solu yok eğer vatanını seviyorsan evet dememiz gerekiyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir Kürt vatandaşı olarak yani bir Kürt kardeşiniz olarak Cumhurbaşkanımıza evet diyorum."

İHA