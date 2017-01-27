Büyükşehir Belediyesi ilk 10’a giremedi ORC Araştırma Şirketi tarafından 2016’nın en başarılı belediye başkanları kategorisinde gerçekleştirilen ankete göre ilk sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise listede ilk 10’a giremedi.

ORC Araştırma Şirketi’nin belirli aralıklarla gerçekleştirdiği “En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları”nın 5 Ocak – 20 Ocak 2017 tarihlerini kapsayan araştırması açıklandı.

30 Büyükşehir’in tüm ilçelerinde toplam 19 bin 520 kişi ile ‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi’’ yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada En Başarılı Belediye Başkanları listesinde, yüzde 52’nin üzerinde başarı oranı yakalayan Belediye Başkanları yer aldı.

Araştırma sonuçlarına göre en başaralı belediye başkanları listesi şu şekilde:

1.Melih Gökçek- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başarı Oranı: % 62,0

2.Menderes Türel- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Başarı Oranı: % 60,5

3. Tahir Akyürek- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Başarı Oranı: % 57,4

4. Enver Yılmaz- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Başarı Oranı: % 56,0

5. Yılmaz Büyükerşen -Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı: Başarı Oranı: % 55,7

6. Zeki Toçoğlu Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Başarı Oranı: % 55,2

7. Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Başarı Oranı: % 54,9

8. Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Başarı Oranı: % 53,0

9. Kadir Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başarı Oranı: % 52,8

10. Recep Altepe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Başarı Oranı: % 52,0

Melikgazi ilk 10 içeresinde

2016 yılının ‘‘En başarılı’’ büyükşehir ilçe belediye başkanları dalında ise yüzde 63,0 ile ilk sırada Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu bulunuyor. Bu dalda Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yüzde 54,0 ile 9. sırada yer aldı.

Haber: Ufuk ÇAMDAL



