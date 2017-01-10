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Canlı bomba öldürüldü...

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bahçesi girişinde yaşanan çatışmada bir terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Canlı bomba öldürüldü...

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bahçesi girişinde yaşanan çatışmada bir terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesi girişindeki çatışma sonucu etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde patlayıcı olabileceği ihtimali üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

Emniyet binası ve çevresi ile kentin farklı bölgelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte hareket ettiği değerlendirilen kişi veya kişilerin yakalanması için kentin çeşitli noktalarında başlatılan operasyonlar sürüyor.

Valilikten açıklama

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 15.20 sularında İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına silahlı saldırıda bulunulmuş, saldırıya polis noktasında görevli polis memurlarımızca anında karşılık verilmiş ve saldırgan etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

AA

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