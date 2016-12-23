Çelik’e Macaristan’dan taziye

Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu ve DEİK Türkiye - Macaristan İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Osman Şahbaz, geçtiğimiz Cumartesi günü 14 askerin şehit olduğu hain terör saldırısının meydana geldiği otobüs durağını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu.Şahbaz sonrasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i makamında başsağlığı ziyaretinde bulundu. Ziyarette Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss ve Kayseri'nin Macar kardeş şehri Miskolc Belediye Başkanı Dr. Kriza Ákos telefonla arayıp üzüntülerini ifade ederek başsağlığı dileğinde bulundular.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i makamında ziyaret ederek, yaşanılan menfur hain terör saldırısından ötürü üzüntülerini belirten Osman Şahbaz başsağlığı dileyerek, '' Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu olarak huzur kenti olan Kayseri'de Cumartesi günü haince ve kahpece Mehmetciğimizi ve milletimizi hedef alan hain terör eylemini nefretle kınıyorum. Hain terör saldırısında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, gazi kardeşlerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin ve Kayserimizin başı sağ olsun'' dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, '' Dost acı günde belli olur, Yüce Rabbim bir kez daha bu tür bir acıyı milletimize yaşatmasın. Kayseri hayırseverler şehir, sanayi şehri diye bilinir ama aynı zamanda da şehitler şehridir. 1865 Kırım Harbi'nden bu yana şehit sayımız 2 300'ü geçmiştir'' diye konuştu.Sonrasında Macaristan Ankara Büyükelçisi Gábor Kiss, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i telefonla arayarak üzüntülerini ve tüm Kayseri halkına başsağlığı dileklerini ifade etti. Kiss, “Türkiye'de en sevdiğim şehirlerin başında Kayseri geliyor. Bu hain terör saldırısını nefretle kınıyorum. Macaristan Devleti ve Büyükelçiliğimiz sizin yanınızdadır. Bir ihtiyacınız varsa her türlü yardım ve katkıyı vermeye hazırız. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin istikrarına bağlıdır.Türkiye'nin istikrarının sarsılması Avrupa'nın güvenliğinin de sarsılmasına neden olabilir. En kısa zamanda Kayseri'yi ve sizleri ziyaret edeceğim. Fahri Konsolosumuz ve değerli dostum Osman Şahbaz'ın özverili katkılarına da ayrıca teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.Akabinde Kayseri'nin Macar kardeş şehri Miskolc Belediye Başkanı Dr. Kriza Ákos telefonla arayarak üzüntülerini ifade etti. Akos da başsağlığı dileğinde bulunarak “Haberi televizyondan işittiğimde çok büyük üzüntü duydum. Benim Kayseri'de çok güzel hatıralarım var. Daha önce gezdiğim, gördüğüm tarihi şehirde birçok güzel hatıram gözümün önünden bir anda film şeridi gibi akıp geçti. Ben Kayseri'den birçok şey öğrendim. Miskolc olarak her türlü insani yardımı yapmaya hazırız. Hastalarınızı ve yaralarınızı rehabilite etmek için sizi Miskolc'e davet ediyorum. Şayet doktor ihtiyacı varsa doktor da yollayabiliriz.'' dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, telefonla aramalarından duyduğu memnuniyeti ve teşekkürü ifade edip “Dost acı günde belli olur. Böyle acı bir günde uzaklardan bir dost sesini duymak bir nebze de olsun acımızı hafifleştirmiştir. Bu badireleri en kısa zamanda atlatırız ve saldırılar amacına ulaşamayacaktır İnşallah. Teröre karşı yılmadan ve yorulmadan mücadele ederken hizmet ve çalışmalarımızı da aksatmadan sürdürüyoruz. Dost kardeş şehrimizden hoş bir sedayı duymaktan bahtiyarım'' diye konuştu.