Kahramanmaraş Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar ve polis memurlarının kartopu savaşı ilginç görüntülere sahne oldu. Çevik Kuvvet Şube Müdürü Tahsin Tunç’un da yer aldığı kartopu savaşında, polis memurları ve vatandaşlar moral depoladı.
Çevik kuvvet ile vatandaşın kartopu savaşı
Kahramanmaraşlı vatandaşlar çevik kuvvet polisine moral vermek adına şube önünde kartopu savaşı düzenledi.
22 Aralık 2016 Perşembe 14:50
Kahramanmaraş Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar ve polis memurlarının kartopu savaşı ilginç görüntülere sahne oldu. Çevik Kuvvet Şube Müdürü Tahsin Tunç’un da yer aldığı kartopu savaşında, polis memurları ve vatandaşlar moral depoladı.