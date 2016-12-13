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'DEAŞ'a ait 157 hedef ateş altına alındı'

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ'a ait 157 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

'DEAŞ'a ait 157 hedef ateş altına alındı'

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ'a ait 157 hedef ateş altına alınarak imha edildi. El Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 28 hedefe ise hava harekatı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 112. gününde, hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 157 hedef ateş altına alındı, teröristlerin barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca da El Bab ve Bzagah bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Savaş uçakları, DEAŞ'a ait 6 barınma yeri, 2 mühimmat deposu, 3 karargah binası, 3 kontrol noktası, 2 bombalı araç imalathanesi ile silahlı araçlara ait 3 garaj binası ve muhtelif silah mevzilerinden oluşan 28 hedefi vurdu.

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DEAŞFIRAT KALKANISuriye
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