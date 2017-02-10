Dünyanın helal merkezi İstanbul oldu

Discover Events Uluslararası Fuar Hizmetleri, 20 Ocak tarihinde Fas’ta OIC (İslam İşbirliği Teşkilatı) bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma gereğince bundan böyle Türkiye’de İstanbul’da yapılan Helal Expo Fuarı, OİC’in resmi olarak desteklediği tek helal fuar olacak. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın tek helal fuarı olarak kabul edilecek etkinliğe 57 üye ülkenin katılımı sağlanacak.

Geçtiğimiz Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türk Standartları Enstitüsü, İslam Ülkeleri Standartlar, Metroloji Enstitüsü ve Discover Events iş birliği gerçekleşen zirvede 90 konuşmacı helal ürünler ve finans piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Başarıyla gerçekleşen fuarın ardından Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Yunus Ete, Fas’a giderek anlaşmayı imzaladı.

2017 yılı Kasım ayında gerçekleşecek olan 3. Dünya Helal Zirvesi’ne 57 ülkeden katılım olması bekleniyor. OIC (İslam İşbirliği Teşkilatı) ile atılan imza sonrasında resmen İstanbul gayrimüslim ülkelerde yaşayan tüm Müslümanlar için ortak buluşma mekânı olacak. Zirve kısmında uluslararası boyutu yakalamış olan organizasyon bu katılım ile fuar kısmında da ciddi bir ivme yakalamış olacak ve Uluslararası katılım ile helal sektöründeki işbirlikleri güçlenecek. (Kurum haberi)



