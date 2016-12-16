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Emniyetten ehliyet açıklaması

İl Emniyet Müdürlüğü, "yeni tip sürücü belgesi için gerekli olan sağlık raporunun 1 Ocak'tan itibaren devlet hastanelerinden 350-400 lira bedel ödenerek alınabileceği" iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Emniyetten ehliyet açıklaması
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sürücü sağlık raporlarının, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında, aile hekimliği, devlet veya özel hastanelerden alınmaya devam edileceği belirtildi.
Sosyal medyada bir süredir "yeni tip sürücü belgesi için gerekli olan sağlık raporunun 1 Ocak'tan itibaren devlet hastanelerinden 350-400 lira bedel ödenerek alınabileceği" yönünde iddiaların söz konusu olduğu belirtilen açıklamada, sosyal medyadaki haberler gerçeği yansıtmadığı gibi bu yönde Emniyet Genel Müdürlüğünce herhangi bir çalışma yapılmadığı kaydedildi.
AA
 
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