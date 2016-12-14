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Esed rejimi ateşkesi ihlal etti!

Esed rejimi ordusu ve İran komutasındaki Şii milisler, Halep'in doğusunda sağlanan ateşkesi ihlal ederek saldırıya geçti.

Esed rejimi ateşkesi ihlal etti!

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran komutasındaki Şii milisler, doğu Halep bölgesinde sağlanan ateşkesi ihlal ederek kuşatma altındaki bölgeyi ağır silahlarla vurmaya başladı.

Halen kent merkezinin doğusunda kuşatma altındaki bölgede bulunan AA muhabirinin bildirdiğine göre, rejim güçlerinin bulunduğu cephe hatlarından 10.30 sularında top ve havan atışları başladı.

Muhaliflerin kontrolündeki 6 kilometrekarelik yerleşim alanının farklı noktalarına, son 40 dakika içerisinde onlarca top ve havan mermisi düştü.

Türkiye'nin arabulucuğunda, Rusya öncülüğündeki rejim güçleri ile muhalifler arasında dün 19.00 sularında sağlanan ateşkesten sonra saldırılar durmuştu. 

Ateşkes ile kuşatma altındaki sivil ve silahlı muhaliflerin tahliyesini öngören mutabakat, bölgeden ilk etapta yaralıların, ardından sivillerin ve silahlı muhalif grupların güvenli biçimde İdlib iline nakledilmelerini öngörüyordu. 

Halep'in güneybatısında yer alan muhaliflerin kontrolündeki İdlib ili, Hatay'ın karşısına denk düşüyor.

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Anahtar Kelimeler:
şiiEsedHalep
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