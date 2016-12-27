"FETÖ üyesi olsam sevgilim olmazdı"

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Talip S, Muhammet T, Zekai Ş, Sefa G, Ömer S. ve Nihal A, tutuksuz sanıklar Meryem D, Fatma T.K. ile sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Yusuf T. ile tutuksuz sanık Funda A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla katıldı. Hakkında zorla getirilme kararı bulunan tutuksuz sanık Esra Ç. ise duruşmaya katılmadı.

Eski Teğmen Muhammet T, savunmasında, FETÖ'ye üye olmadığını öne sürdü. "Ben terörist değilim." diyen Muhammet T, "Yaşadığım durumu kaldıramıyorum. Aradığınız asıl teröristler kanaat önderi diye adlandırdıkları şarlatandan aldıkları talimatla halkımıza kurşun yağdıranlardır. Kayseri'de haince bombalı saldırı düzenleyenlerdir." ifadelerini kullandı.

Darbe akşamı askeri misafirhanede olduğu ve bir gün sonra mesaiye gittiğini anlatan Muhammet T, "Beni sınav sorusu çalarak bir yerlere gelen emek hırsızlarıyla aynı kefeye koymayın. Çok zorlu bir süreçten geçerek subay oldum. Bu hain girişimden sorumlu olanlar kaçtı gitti. Kendimi sorumlu hissetsem ben de kaçardım." dedi.

Sanık Zekai Ş. de 17 yıldır devlet memuru olarak çalıştığını belirtti. Amirlerinin dışında kimseden emir almadığını savunan Zekai Ş, tutuksuz yargılanmak istedi.

- "Yapıyla ilgim olsaydı sevgilim olmazdı"

Tutuklu sanıklardan Sefa G. ise örgüt üyelerinin haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve programın ismini medyadan öğrendiğini söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını iddia eden Sefa G, "Benim yıllardır sevgilim var. Bu yapıyla ilgim olsaydı sevgilim olmazdı. Onlarda sevgili işi olmaz. KPSS'den 73 puan aldım. 2015 yılında astsubaylık sınavına girdim. Bu yapının içerisinde olsaydım bana da soru verilirdi ve ben de bu sınavlarda başarılı olurdum." diye konuştu.

Sanık Nihal A. da 2012 yılına kadar FETÖ'ye ait dershanelerde öğretmenlik yaptığını kaydetti. Başörtülü çalışabildiği ve söz konusu okullarda maaşların yüksek olduğu için görev yaptığını öne süren Nihal A, İzmir'deki Yamanlar Kolejini burslu kazandığı için oğlunu buraya gönderdiğini, servis ve yemek parasını yatırmak için Bank Asyaya hesap açtığını savundu.

Mahkeme heyeti, bazı sanık avukatlarının savunma için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.